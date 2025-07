Milan, stallo nella trattativa per Jashari: le parole del dirigente spaventano

Non arrivano buone notizie per il Milan dal fronte Jashari. Il Club Brugge non sembra intenzionato a venderlo

Non arrivano notizie confortanti per i tifosi milanisti. Sembra complicarsi ulteriormente la trattativa tra il Milan e il Club Brugge per Ardon Jashari.

Nelle ultime ore l’amministratore delegato del club belga, Bob Madou, ha rilasciato delle dichiarazioni che gelano il Milan. Le sue parole infatti sembrano chiudere le porte a una qualsiasi trattativa per il centrocampista svizzero.

Ecco quanto dichiarato: “Ci siamo seduti a parlare con il Milan per cortesia. E senza parlare di soldi. Tutti sanno cosa ha fatto Ardon, ma per noi non si tratta della fine di un ciclo. Non dico che non faremo eccezioni, ma al momento non c’è alcuna offerta sul tavolo che mi faccia pensare che dovremo farlo. Partiamo dal presupposto che resterà”.

Il dirigente ha dichiarato di comprendere la delusione del giocatore, ma ha ribadito di non averlo messo in vendita. D’altra parte il Milan ha offerto 35 milioni di euro più bonus, offerta che difficilmente verrà migliorata. Questa situazione di stallo sta portando la dirigenza meneghina a valutare altre strade.