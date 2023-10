Milan, è sfida alla Juve anche sul mercato: l’obiettivo comune è David

Domenica sera Milan e Juventus si sfideranno a San Siro: lo stesso confronto si potrebbe riproporre per la corsa all'attaccante del Lille

Dopo questa sosta per gli impegni delle nazionali , il Milan avrà subito un big match: la sfida contro la Juventus . Un duello importante per la classifica, ma che si potrebbe riproporre anche sul mercato .

Secondo La Gazzetta dello Sport infatti il Milan è pronto a fare sul serio per Jonathan David del Lille . L'attaccante canadese sta facendo grandi cose con la maglia del club francese ormai da diverse stagioni e fa gola a molti. Ecco perché i rossoneri vogliono muoversi a gennaio, per anticipare la concorrenza .

David ha un contratto fino al 2025 e il Lille vorrebbe una cifra tra i 40 e i 45 milioni di euro , che potrebbe salire se si creasse un'asta. Il giocatore interessa anche alla Juventus , che lo segue da diverso tempo, ma che non sembra intenzionata a muoversi a gennaio in questa direzione.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.