Vediamo il match preview di Milan vs Sampdoria di questa sera

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato in merito al match tra il Milan e la Sampdoria. Ecco il match preview

Redazione Il Milanista

“I rossoneri tornano a concentrarsi verso gli ultimi - e decisivi - impegni di Serie A. Si parte dal match contro la Sampdoria, a San Siro, per rialzare la testa e rilanciarsi verso le posizioni più ambite di classifica. Contro gli uomini di Stanković, già retrocessi in seconda divisione ma sempre motivati e combattivi, sarà vietato abbassare la guardia per il Milan di Mister Pioli, che vuole tornare a vincere e a far esultare il proprio pubblico. In attesa del fischio d'inizio, previsto per le 20.45, approfondiamo i temi della sfida con la nostra Match Preview”.

QUI MILANELLO — “Archiviata la Champions League, i rossoneri si rituffano in campionato con un obiettivo chiaro in mente: ripartire con convinzione e provare a vincere le ultime tre gare di Serie A per dare uno slancio finale alla classifica. A San Siro arriva la Sampdoria, sconfitta 2-1 all'andata, per una gara in cui sarà fondamentale uscire dal terreno di gioco con i tre punti in tasca. Per bissare il successo casalingo sulla Lazio nella competizione, servirà ritrovare la lucidità e la determinazione osservate proprio nel match contro i biancocelesti, mentre sarà vietato sottovalutare l'impegno. Rispetto all'uscita più recente, Thiaw - al rientro dalla squalifica - sembra favorito su Tomori per una maglia dal primo minuto al fianco di Kjær. A centrocampo, invece, l'infortunio di Bennacer ha limitato le scelte di Mister Pioli, e il tecnico sembra intenzionato a confermare la coppia Tonali-Krunić in mediana, mentre in avanti Saelemaekers parte in vantaggio nel ballottaggio con Messias. Nessuno squalificato tra i rossoneri ma quattro diffidati: Kalulu, Kjær, Pobega e Rebić. Rebić, Origi e Vranckx saranno indisponibili per infortunio”.

QUI SAMPDORIA — “I blucerchiati hanno risposto con impeto e serietà alla retrocessione matematica in Serie B - arrivata con quattro turni di anticipo - nella gara più recente di campionato contro l'Empoli. Davanti al proprio pubblico, la formazione di Stanković ha infatti interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive grazie ad una prestazione orgogliosa, nonostante la beffa subita nel recupero e valsa il pari finale (1-1). Discorso differente per il rendimento in trasferta, con l'ultimo exploit risalente al lontano 4 gennaio sul campo del Sassuolo. Il collaudato 3-4-1-2 doriano non dovrebbe rinunciare a nessuno dei suoi uomini chiave, mentre restano aperti alcuni ballottaggi: Günter-Oikonomou in difesa e Quagliarella-Lammers in attacco - con i primi favoriti. Assenti - e stagione ormai probabilmente terminata per loro - Audero, Conti e Pussetto”. Questo il comunicato ufficiale del Milan a riguardo.