Milan salta l’obiettivo: troppa concorrenza per il post Romagnoli

Secondo quanto riportato da Goal.com Maldini e Massara avrebbe trovato l'erede di Romagnoli, ma la concorrenza è fortissima

Il Milan con molta probabilità l'anno prossimo farà a meno del suo capitano Alessio Romagnoli. Il portodanzese ha il contratto in scadenza e, al momento, la trattativa è a un punto fermo. I rossoneri vorrebbero rinnovare il contratto dell'ex Roma alle loro condizioni, ma la richiesta di Mino Raiola, suo agente, è considerata troppo esosa.

Il futuro del numero 13 sembra essere già segnato: lontano dal Milan che, in questo modo, perderà un altro giocatore a parametro zero a giugno (con lui anche Kessié?) ma in questo modo epurerà la squadra dai giocatori assistiti da Raiola. Maldini e Massara infatti non hanno ancora digerito l'addio di Donnarumma e le altissime richieste economiche.

Raiola dal canto suo sembra anche aver già trovato squadra al difensore. A conferma le sue parole a Rai Sport: "Romagnoli e de Ligt per quello che mi riguarda sono tra i centrali più forti in Europa oggi. L'olandese ha un contratto con la Juventus, Romagnoli invece andrà in scadenza il prossimo anno. Penso che potrebbero giocare insieme il prossimo anno alla Juventus. Potrebbero perché de Light non è detto che resti a fine stagione dove si trova. Questo è il mercato".

Il Milan ha individuato il sostituto, ma che concorrenza

Maldini e Massara starebbero lavorando per regalare a Pioli un nuovo difensore da regalare a Pioli magari già durante il mercato di gennaio. Si tratterebbe di Antonio Rudiger. Il centrale, ma all'occorrenza anche terzino, del Chelsea vorrebbe lasciare l'Inghilterra alla ricerca di nuove sfide. Il tedesco ex Roma negli ultimi giorni sarebbe stato accostato al Milan che però deve guardarsi le spalle visto che il classe '93 sarebbe seguito da Real Madrid e PSG. Ma a far paura è un altro club.

Secondo quanto riportato da Goal.com, infatti, su Rudiger ci sarebbe anche il Bayern Monaco che sarebbe pronto ad accogliere il calciatore Blues già a gennaio. Il tedesco prenderebbe il posto di Sule, ormai fuori dai piani di Nagelsmann.

La forza economica dei bavaresi è impressionanti e di fronte a un'asta con loro il Milan sarà costretto a fare un passo indietro.