Stasera Milan-Roma: le informazioni sulla squadra arbitrale

Alle 20:45 il Milanse la vedrà con la Roma a San Siro, per la 20esima giornata di Serie A. Entrambe le squadre in settimana sono uscite dalla Coppa Italia e cercheranno riscatto in campionato. Vediamo cosa c'è da sapere sulla squadra arbitrale del match.

L'arbitro designato per Milan-Roma è Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata. Il fischietto, nativo di Pompei, è alla 192esima direzione nel massimo campionato. Insieme a lui ci saranno Bercigli e Cecconi come guardalinee, Sacchi come quarto uomo e Mazzoleni al VAR, con La Penna AVAR.

Il direttore di gara campano non arbitra i rossoneri dall'aprile 2022, da un Lazio-Milan 1-2 che lanciava i ragazzi di Pioli verso lo Scudetto. L'incrocio più recente con la Roma è datato dicembre 2023, Bologna-Roma terminata 2-0.

