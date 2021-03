Milan, rimpianto Zielinski? Poteva essere rossonero

MILANO – Questa sera il Milan il Stefano Pioli affronterà il Napoli dell’ex allenatore rossonero Gennaro Gattuso. Una partita, per il tecnico degli azzurri, molto importante e dai molti sentimenti contrastanti.

Pioli dovrà trovare una soluzione per bloccare la velocità del Napoli e la fantasia del trequartista di Gattuso Piotr Zielinski. E pensare che il polacco avrebbe potuto giocare con il Milan.

Estate 2017, Galliani ha l’accordo con l’Udinese

Bisogna tornare indietro di qualche anno, a quando il Milan era ancora di Silvio Berlusconi e Galliani era l’amministratore delegato del club di via Aldo Rossi. E Mr Li aveva iniziato la sa trattativa per comprare il Milan.

L’a.d. rossonero, ora al Monza, voleva regalare all’allora tecnico rossonero Vincenzo Montella la mezzala che tanto voleva per il suo 4-3-3. Galliani vagliò varie opzioni, tra queste un giocane centrocampista polacco che aveva fatto benissimo con la maglia dell’Empoli, il cui cartellino era di proprietà dell’Udinese. Un giocatore che aveva attratto anche le mire del Liverpool.

Ma nonostante Galliani trovò l’accordo per 18 milioni più bonus tra prestito con obbligo di riscatto e bonus, la trattativa non arrivò alla tanto attesa fumata bianca. Zielinski, però, voleva vestire la maglia del Liverpool, ma il club non inglese aveva l’accordo solo con il polacco e non con l’Udinese. Il club rossonero, al contrario, aveva l’accordo con i friulani e non il centrocampista.

E come spesso accade tra due litiganti, Milan e Liverpool, il terzo gode. E la terza parte in questo caso è da trovare nel Napoli di Aurelio de Laurentiis. Il presidente decise di seguire le indicazioni del suo allenatore Maurizio Sarri, che aveva già allenato il polacco ai tempi dell’Empoli, offrendo 16 milioni di euro più il cartellino del colombiano Camilo Zuniga.

Zielinski, una volta capito che non avrebbe mai comprato un biglietto aereo per Liverpool, alla fine si convinse ad accettare la maglia azzurra. Diventando uno dei giocatori più importanti della rosa di Sarri prima, poi di Ancelotti e ora di Gattuso.