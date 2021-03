Ancelotti tenta lo sgarbo al Milan

MILANO – Il Milan vuole chiudere al meglio questa stagione qualificandosi alla prossima Champions e provare ad avvicinarsi, per quanto possibile all’Inter di Antonio Conte prima in classifica. Una missione difficile ma non impossibile.

La formazione di Stefano Pioli ha dimostrato che può giocarsela con tutti. Anche in Europa League, dove ieri il Milan ha bloccato i padroni di casa del Manchester United sull’uno a uno, grazie alla prima rete in rossonero di Simon Kjaer. Il danese, come nel match dell’Olimpico, è stato affiancato dal neo arrivo Fikayo Tomori viso che Alessio Romagnoli è stato costretto a dare forfait a seguito di un pestone subìto in allenamento. Il duo ha dato sicurezze alla squadra nonostante l’ingenuità commessa sulla rete dell’ex Atalanta Amad Diallo.

Sicurezze che, invece, nelle ultime settimane sono mancate invece dal capitano Alessio Romagnoli, al quale l’ex allenatore di Inter e Fiorentina gli ha preferito Fikayo Tomori, il cui futuro verrà deciso nelle prossime settimane. Il Milan gode di un diritto di riscatto fissato a 28 milioni, cifra che Maldini e Massara proveranno ad abbassare. Ma qualora il difensore classe ’97 dovesse continuare ad esprimersi a questi livelli non è da escludere che la dirigenza rossonera non decida di pagare quanto già pattuito.

Nella testa di Maldini e Massara però si sta valutando se cedere proprio l’ex Roma e Sampdoria Alessio Romagnoli il cui contratto scadrà a giugno 2022. Il capitano rossonero, così come il suo agente Mino Raiola, avrebbe mal digerito le ultime panchine che potrebbero aver certificato una rottura con l’ambiente rossonero. Difficile pensare a un rinnovo di contratto e nelle ultime ore sono tanti i club che sarebbero pronti a ingaggiare il portodanzese a fino a campionato: Manchester United (che vorrebbe anche Gigio Donnarumma) e nelle ultime ore, anche l’Everton dell’ex allenatore del Milan Carlo Ancelotti. Il tecnico dei Toffees sarebbe pronto ad accogliere Romagnoli e farne il nuovo leader della sua difesa.