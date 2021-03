Milan-Napoli, scontro in campionato e sul mercato. Ecco chi hanno puntato

MILANO – Hellas Verona e Milan si sono affrontate allo stadio Bentegodi, nella ventiseiesima giornata di Serie A. Una sfida vinta in maniera netta dalla compagine meneghina, che si è imposta per 2-0 con le reti di Rade Krunic e Diogo Dalot, dominando l’incontro. Le due società, tuttavia, potrebbero aver parlato anche di mercato. Stando infatti a quanto riferito recentemente dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero puntato gli occhi su Antonin Barak, centrocampista classe 1994. Sotto la guida di Juric, il centrocampista è riuscito a rigenerarsi, dopo un’annata tutt’altro che entusiasmante. Nello scorso campionato, infatti, ha vestito la maglia dell’Udinese fino a gennaio, scendendo in campo col contagocce.

Barak, convince sotto la guida di Juric

Poi, nella finestra invernale di mercato, si è trasferito in prestito al Lecce. L’esperienza in Salento, però, si è conclusa con la retrocessione in Serie B. Una volta rientrato in Friuli al termine del prestito, si è fatto avanti l’Hellas, che lo ha prelevato con opzione di riscatto. Con Juric è diventato subito un titolare inamovibile. A fine stagione il Verona lo riscatterà, versando sei milioni di euro nelle casse dell’Udinese, così da acquistarlo a titolo definitivo. Il Milan, dal canto suo, continua a monitorare Barak con grande interesse. Non c’è però soltanto il club meneghino sulle tracce del giocatore.

Barak, c’è il Milan ma non solo

La stagione del ceco infatti ha attirato anche l’interesse del Napoli, secondo quanto riporta il portale calciomercato.com. Rossoneri e azzurri questa sera si affronteranno sul terreno di San Siro, ma lo scontro potrebbe soltanto l’anticipo di quello che potrebbe andare in scena quest’estate per Barak. Tra l’atro il primo round, dovrebbe esserselo aggiudicato la società di De Laurentiis, che avrebbe già messo le mani su Mattia Zaccagni, anche centrocampista, anche lui sta disputando una grande stagione con l’Hellas Verona e anche lui era finito nel mirino di Milan e Napoli.