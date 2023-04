Milan, Retegui si allontana: Inter ed Eintracht sono in pole

L'attaccante della Nazionale azzurra, che era stato accostato al Milan, è conteso dal club tedesco e dai nerazzurri e sembra allontanarsi

Redazione Il Milanista

Il mese di marzo è stato quello della "scoperta" di Mateo Retegui. L'attaccante del Tigre, di proprietà del Boca Juniors, argentino di origini italiane, è stato convocato da Mancini per le prime due partite delle qualificazioni a Euro 2024. Il classe '99 ha segnato in entrambi i match, contro Inghilterra e Malta, dimostrando doti da bomber. Lo stesso ct azzurro, parlando dell'inserimento nel gruppo di Retegui, ha espresso il desiderio di vederlo presto in Europa. E già prima che indossasse l'azzurro, l'attaccante interessava ad alcuni club italiani, tra cui Milane Inter.

Ma se c'erano state voci dall'argentina che parlavano di un approdo del centravanti in rossonero, gli ultimi sviluppi vanno verso un'altra direzione. Secondo Sky Sport DE, l'Eintracht Francoforte sta insistendo per portare il giocatore in Bundesliga.

Retegui, per ora, sembra aver dato la priorità all'Inter e continua a prendere tempo. I nerazzurri, però, al momento hanno altre priorità e dovranno capire il destino di Lukaku e Dzeko, prima di agire in entrata in attacco. A questo punto quindi starà all'attaccante decidere se aspettare i nerazzurri o cedere alla corte del club tedesco, pronto a investire su di lui. Quel che è certo è che, al momento, se Retegui dovesse arrivare in Italia, non sarà nella Milano rossonera. A meno di colpi di scena.