Calciomercato Milan / L’ultima news fa tremare Milano: “Pare che…”

L'esaltante vittoria contro il Napoli ha giustamente dato entusiasmo e coraggio a tutto l'ambiente Milan . Ma il traguardo finale è ancora lontano e bisogna continuare a correre per centrare gli obiettivi stagionali. C'è grande attesa per il doppio confronto in Champions League proprio contro il Napoli, che adesso mette un po' meno paura rispetto a prima.

E poi, ovviamente, c'è la corsa Champions in campionato. Il Milan deve assolutamente rientrare nei primi quattro posti. I tre punti del Maradona, come detto, hanno dato una spinta importante. Ma la lotta è serrata e lo sarà fino alla fine. Anche perché il quinto posto è lontano solamente un punto. Partecipare alla prossima Champions League sarà indispensabile anche sul fronte calciomercato , con il Milan che rischierebbe veramente grosso qualora dovesse fallire l'obiettivo.

Non solo perché il mercato in entrata sarebbe limitato economicamente, ma anche per altre pesantissime conseguenze che potrebbero verificarsi. In particolare, proprio in queste ore è spuntata una news assolutamente inaspettata che spaventa tutto l'ambiente rossonero <<<