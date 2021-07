Milan, Rafael Leao e altri sul mercato: la situazione

Il Milan vuole piazzare alcuni giocatori all'estero. Ma non è un'operazione facile

Il Milan negli ultimi giorni ha lavorato alacremente per garantire subito a Stefano Pioli una rosa completa il prima possibile. Ecco infatti perché il tecnico può già contare (in attesa che i Nazionali tornino a Milanello) su Mike Maignan, Olivier Giroud, Brahim Diaz, Sandro Tonali, Foudé Ballo-Touré e Brahim Diaz. Acquisti importanti che permettono a Pioli di avere una squadra completa già con qualche doppione.

Rafalel Leao dal canto suo vorrebbe riscattare l'ultima stagione, al quanto deludente, in rossonero e preferirebbe restare ancora al Milan. Anzi, a dirla tutta, l'idea di svuotare il suo armadietto non l'ha mai presa in considerazione nonostante l'interesse mostrato da due club esteri come il Borussia Dortmund e il Wolverhampton.