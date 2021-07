Milan, derby di mercato per Hauge. Gli ultimi aggiornamenti

Il calciatore del Milan è sul mercato e piace in Germania, un vero e proprio derby di Bundesliga per il norvegese

Jens Petter Hauge potrebbe lasciare Milanello nei prossimi mesi. Una mossa che permetterebbe a Maldini e Massara di reinvestire quanto incassato sul mercato. Un futuro tutto da scrivere per l'ex Bodo Glimt, perché sì potrebbe partire ma solo davanti alla giusta offerta, il Diavolo infatti vuole realizzare una plusvalenza. Il club meneghino ha fissato il prezzo del cartellino del norvegese sui 15 milioni , non saranno accettate offerte sotto quella cifra.

L'Eintracht Francoforte ha presentato la sua prima offerta la Milan, proposta da 7-8 milioni di euro, per il cartellino del norvegese. La metà di quanto chiede il Diavolo e di conseguenza Maldini e Massara hanno rispedito al mittente questa proposta. La trattativa però dovrebbe andare avanti, dalle parti di via Aldo Rossi attendono il rilancio dal parte del club tedesco, che ha acceso i fari sul talento dell'ex Bodo Glimt. Un rilancio che per ora non è arrivato ma c'è anche il Wolfsburg che osserva la situazione da spettatore interessato. Nelle intenzione del Diavolo la cessione dell'esterno finanzierebbe l'arrivo di un nuovo acquisto, soldi da poter reinvestire per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.