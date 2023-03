Storica vittoria del Milan Primavera: raggiunti i Quarti di Youth League

Il Milan Primavera è riuscito a battere il Ruh Lviv per 1-0 e accede così ai Quarti di finale della UEFA Youth League

Redazione Il Milanista

Ieri pomeriggio il Milan Primavera ha ottenuto un risultato storico. I ragazzi di Abate hanno infatti sconfitto il Rhu Lviv per 1-0, accedendo così direttamente ai Quarti di finale di UEFA Youth League. Non si conosce ancora l’avversaria dei meneghini, che sarà la vincente tra Atletico Madrid e Genk il 14 o 15 marzo. La partita è stata decisa all’86esimo dal gol di Kevin Zeroli, alla sua prima rete stagionale. Si tratta di un risultato importantissimo per il Milan Primavera, perché per la prima volta nella sua storia si trova tra le migliori otto squadre giovanili d’Europa.

Gli spalti del PUMA House of Football erano gremiti di tifosi, giunti proprio per sostenere i giovani rossoneri. Ad assistere al match c’erano anche l’AD Furlani, Maldini e Massara. Continua così l’ottima stagione europea dei meneghini, che hanno vinto cinque partite su sette in questa stagione. Il risultato è stato raggiunto grazie a una bella prova di squadra, contro un’avversaria ostica capace di eliminare l’Inter.

I ragazzi di Abate sono stati abili nel difendere bene per tutti i novanta minuti di gioco, non permettendo mai all’avversario di rendersi pericoloso. Altrettanto buona è stata la prestazione nel reparto offensivo, con i Diavoli capaci di offrire diversi progressi che dovranno essere confermati anche nei prossimi appuntamenti. La prossima sfida di campionato è in programma domenica 5 marzo contro il Cagliari.