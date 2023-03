Milan, dov’è finito Rafa? Il portoghese non segna più da…

Milan a Firenze senza Leao per l'ammonizione subita contro la Dea domenica sera in campionato. Il portoghese sembra spento, nervoso e meno concentrato del solito. Nonostante l'assist contro l'Atalanta, sembra che ancora non si sia ritrovato del tutto . Il numero 17 rossonero manca dal gol dal 17 gennaio scorso contro il Lecce al Via del Mare (match finito per 2-2). A questo punto Rafa avrà una settimana per ricaricare le batterie in vista dell'importante trasferta londinese contro il Tottenham di Antonio Conte .

Oltre ai problemi in campo, c'è il tema rinnovo a tener banco. La situazione è tendenzialmente rimasta in stand by da diverse settimane. Non ci sono progressi nella trattativa tra la società rossonera e l'entourage del ragazzo. L'offerta da 6,5 milioni a stagione e un prolungamento di contratto fino al 2027 sembra non convincere del tutto Leao e i suoi. La dirigenza a questo punto si aspetta di tutto e non esclude la cessione del talento lusitano a fine stagione per pensare anche di fare cassa e investire per la prossima stagione. Ecco le dichiarazioni del giornalista Ciro Venerato alla trasmissione radiofonica “1 Football Club”: “Ogni giorno potrebbe essere quello buono, sia per l’addio che per il rinnovo. Il giocatore ha più volte espresso la volontà di rimanere in rossonero. AI fatti, però, si fatica a concretizzare. Vi sono due principali ostacoli. Il primo è rappresentato dalla penale da riconoscere allo Sporting, che si aggira intorno ai 16,5milioni di euro, a cui andrebbero poi aggiunte le tasse in caso di pagamento gestito dalla società rossonera. L’ulteriore problematica è rappresentata dalla clausola, che il giocatore vorrebbe ridurre. Il procuratore del portoghese ha offerto il ragazzo a vari top club europei, tra cui Psg, Newcastle, United e City. La base d’asta sarà di 90 milioni, poiché il club non vorrà farsi trovare impreparato”.