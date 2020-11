Milan, presto l’incontro per Jovic e Mariano Diaz

MILANO – Il Milan è al lavoro per portare alla corte di Pioli un vice Ibrahimovic. Secondo quanto riportato da Tuttosport tra gli obiettivi dei rossoneri ci sarebbero Jovic e Mariano Diaz. A breve le due dirigenze avranno l’occasione di incontrarsi e anche per imbastire una trattativa. Prossimamente infatti i due club si dovranno vedere per provare a risolvere la questione Brahim Diaz, il fantasista classe ’99 attuale in prestito secco ai rossoneri. Zidane in estate ha avvallato il prestito così da ritrovarsi un giocatore pronto per la stagione prossima. Il club di via Aldo Rossi proverà ad allungre il prestito e, visto gli ottimi rapporti tra le parti, proverà ad introdurre la questione di Jovic e Mariano Diaz.