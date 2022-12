Milan, quanti premi per tutti i tifosi rossoneri: anche una maglia autografata

Il Milan ha organizzato un calendario dell’avvento rossonero per permettere a tutti i tifosi di partecipare e vincere molti premi. Partecipare è molto semplice. Dal 1 al 24 dicembre ogni tifoso potrà vincere dei fantastici premi della propria squadra del cuore. I tifosi dovranno accedere con le proprie credenziali MyMilan o registrarsi sul sito together.acmilan.com/. Una volta entrati nel sito si avrà l’opportunità di partecipare all’instant-win e aggiudicarsi i tanti premi messi in palio.

Tra i regali che i tifosi potranno vincere con il Calendario dell’Avvento rossonero ci sono maglie e palloni autografati, oltre all’esclusivo maglione di Natale, sciarpe, cappellini, gif card per acquistare i biglietti, coupon e-commerce per gli acquisti dei regali di Natale sullo store ufficiale. Inoltre sarà possibile vincere degli ingressi omaggio per il Museo Mondo Milan.