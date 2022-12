Milan, Ibrahimovic partirà per il ritiro a Dubai: non sarà l’unico rientro

Zlatan Ibrahimovic partirà con il Milan per il ritiro a Dubai il 10 dicembre. Lo svedese non sarà l’unico a riunirsi con i rossoneri

Dopo due settimane di riposo è tempo per il Milan di tornare ad allenarsi. Domani mattina i rossoneri torneranno agli ordini di mister Pioli al centro sportivo di Milanello. I Diavoli devono tornare in forma prima del rientro, previsto per il 4 gennaio. I Campioni d’Italia si alleneranno alcuni giorni nel loro centro e poi continueranno la preparazione a Dubai. La partenza è fissata per il 10 dicembre , con molti infortunati pronti a rientrare.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, alla partenza per gli Emirati Arabi Uniti mister Pioli tornerà a riabbracciare i lungodegenti. Florenzi, Maignan, Calabria e Saelemaekers sono pronti a tornare in campo dopo molti mesi di assenza . Il belga e il francese si stanno allenando a Milanello già da alcuni giorni e ad oggi sono i giocatori più vicini al rientro. Altra notizia che fa sognare i tifosi rossoneri è che con loro partirà anche Zlatan Ibrahimovic . Proprio lo svedese ha quasi recuperato dall’infortunio al ginocchio ed è pronto a tornare agli ordini del mister.

Anche Paolo Maldini e Frederic Massara partiranno con la squadra per il ritiro a Dubai. Non è escluso che i due dirigenti possano fare durante o prima del ritiro una scappata in Qatar, per assistere alle fasi finali del Mondiale. I due dirigenti vorrebbero infatti approfittare della vicinanza per vedere dal vivo le ultime sfide e magari riabbracciare qualche rossonero impegnato con le rispettive Nazionali. Nel frattempo Ibrahimovic ha così annunciato il suo ritorno in campo, pubblicando una foto su Twitter con scritto: "La calma prima della tempesta".