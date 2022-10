Milan, possibile rinnovo: firma intorno a 30 o 35 milioni

Possibile rinnovo in chave sponsor per il Milan, che potrebbe presto firmare nuovamente con Emirates Fly Better

Rinnovo importantissimo per le finanze del Milan, che potrebbe firmare nuovamente un contratto con uno sponsor fondamentale per le casse rossonere. Si tratta infatti della compagnia aerea Emirates Fly Better, che dal 2007 collabora insieme ai rossoneri. Ad oggi, questa riconosce al club 14.2 milioni di euro, come sottolineato dal bilancio 2021.