Rinnovo con PUMA: il Milan supera i nerazzurri per ricavi da sponsor

In mattinata il Milan ha annunciato di aver rinnovato l’accordo con PUMA e proseguirà così la partnership iniziata nel 2018. Il brand continuerà ad essere il Principal Partner del club rossonero, oltre che il Global Technical Supplier e l’Official Licensed Partner. Una conseguenza di questo accordo è che il Centro Sportivo Vismara cambierà nome e diventerà il “PUMA House of Football”. Dunque il centro sportivo verrà rinominato e diventerà anche la sede per lo sviluppo delle performance sportive. Negli anni si provvederà a realizzare degli investimenti mirati sui giovani calciatori del Milan e sul settore femminile. Il Centro diventerà anche la sede per gli eventi del brand e qui si terranno iniziative per la community.