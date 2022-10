Milan-Chelsea, San Siro è soldout: 75mila tagliandi venduti

San Siro si colorerà completamente di rossonero questa sera per Milan-Chelsea, grazie ai 75 mila biglietti venduti per la sfida

Saranno più di 75 mila i tifosi che giungeranno allo stadio San Siro questa sera, per l'attesissimo match di Champions League tra Milan e Chelsea, in programma alle 21. Il fattore casa sarà fondamentale per i rossoneri, che a Milano raramente sfigurano davanti i loro tifosi. Per l'esattezza, saranno in 71 mila a sostenere la squadra, in quanto i sostenitori Blues hanno acquistato i restanti 4 mila biglietti.