Milan in pole per Lloyd Kelly per giugno: il punto della situazione

Il Milan si sta muovendo per cercare dei rinforzi per la difesa e piace molto il profilo del centrale del Bournemouth. Le ultime sull'affare

Ieri il Milanè tornato a vincere, battendo 3-1 il Frosinone a San Siro. Per il match contro i gialloblù, Stefano Pioliha dovuto fare i conti tante assenze. In particolare il tecnico aveva molte assenze in difesa, tanto da essersi ritrovato a schierare Theo Hernandez centrale.

Il club rossonero si sta muovendo per cercare rinforzi in difesa sia nell'immediato che per il futuro. Secondo quanto riferito da Tuttosport infatti, il Milan sarebbe in pole per Lloyd Kelly, centrale del Bournemouth.

Il giocatore si libererà a zero a giugno e il club rossonero è avanti rispetto alle concorrenti per assicurarselo a parametro zero. Non sembrano esserci spiragli invece per il mercato di gennaio, perché il club inglese non ha aperto alla cessione.

