La Gazzetta Sportiva in prima pagina: “Il Diavolo è vivo”

Ieri sera il Milan a San Siro ha ritrovato il sorriso. La squadra di Pioli ha battuto 3-1 il Frosinone , cogliendo così la seconda vittoria di fila in campionato. A decidere il match sono stati i gol di Jovic , Pulisic e Tomori , mentre la rete degli ospiti è stata di Brescianini .

La Rosea sottolinea come questa vittoria scacci l'area di crisi che era aumentata dopo la sconfitta col Borussia Dortmund. Il quotidiano inoltre ricorda che il Milan è a tre punti dall'Inter, in attesa del big match tra i nerazzurri e il Napoli .

