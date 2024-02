News Milan / Esonero Pioli, Pellegatti dà l’annuncio: “Vi dico che…”

Si respira sempre aria decisamente pesante in ambiente Milan quando si parla di Stefano Pioli e del futuro della panchina rossonera. L'insofferenza di gran parte del tifo milanista è palpabile, il consenso nei confronti del tecnico emiliano è sempre più in calo. Anche dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League le critiche non mancano. La gara di ritorno contro il Rennes ha evidenziato vecchi problemi, che ormai paiono irrisolvibili e insuperabili. Passività, poco gioco, tanta paura nonostante il netto vantaggio dell'andata e - ancora una volta - tanti, troppi gol subiti.