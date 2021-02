Milan, piace l’italiano del PSG

MILANO – Il futuro di Diogo Dalot al Milan è sempre più in bilico. Contro lo Spezia il portoghese è partito titolare al posto di Davide Calabria, fermato da giudice sportivo, ma la sua prestazione non ha convinto nessuno: né la dirigenza né i tifosi. Senza dimenticare che il ragazzo è in prestito dal Manchester United senza diritto di riscatto. Questo perché per i Red Devils puntano molto sul classe ’99 e difficilmente permetteranno al Milan di poterlo ingaggiare a titolo definitivo per la prossima stagione. Per questo motivo Maldini e Massara sono alla ricerca di occasioni per il ruolo di terzino destro. Tra questi Alessandro Florenzi.

Il classe ’91 dopo l’esperienza al Valencia si è trasferito al PSG in prestito con diritto di riscatto fissato a 9,5 milioni di euro. Una cifra bassa che però il club transalpino potrebbe non versare nelle casse dei Friedkin. Senza dimenticare che il ragazzo è uno dei titolari di Mancini e in estate il prezzo potrebbe lievitare con l’Europeo.

Quale futuro per Florenzi?

Il PSG, come già detto, ha ingaggiato Florenzi in prestito dalla Roma ma durante l’estate potrebbe rientrare nella capitale. Secondo quanto riportato da Il Romanista il club di Nasser Al-Khelaïfi non sarebbe convinto del classe ’91, nonostante le ottime prestazioni. Spontaneo allora chiedersi: quale futuro per il terzino azzurro?

Le ipotesi, sempre qualora non dovesse restare all’ombra della Tour Eiffel, sono due: ritornare a Fonseca o cambiare (nuovamente) aria. Difficile la prima ipotesi visto i rapporti non ottimi con il tecnico e l’ottima stagione di Karsdopp (e l’investimento su Reynolds). Più facile invece la cessione. Qualora i giallorossi dovessero decidere di salutare l’ex capitano, Maldini e Massara sarebbero pronti a mettere a segno un colpo importante.

Florenzi è un jolly inseguito dal Milan fin dai tempi di Montella e la sua duttilità (terzino ed esterno, ma anche mezzala) sarebbe un toccasana per Pioli. Soprattutto perché l’anno prossimo nella rosa rossonera non ci sarà Diogo Dalot. Senza dimenticare che a finanziare l’operazione potrebbe essere la cessione di Conti. L’esterno è in prestito al Parma e, qualora i ducali dovessero salvarsi, saranno obbligati a riscattarlo a 7 milioni di euro.