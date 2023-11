Milan, che perdita per le casse rossonere! I conti precisi senza Champions

Perdendo ieri sera, il Milan si è complicato da solo la vita per quanto riguarda il passaggio del girone di Champions League. Per riuscire nell’impresa i rossoneri avranno bisogno di un mezzo miracolo o comunque di un incrocio di risultati favorevoli.

Nel caso di eliminazione dalla massima competizione europea, ci sarebbe un enorme danno sui bilanci del Milan. Nell’attuale competizione i rossoneri hanno incassato un totale di 20,3 milioni di euro per i risultati ottenuti. Nel dettaglio si parla di 15,64 milioni per la partecipazione ai gironi e altri 4,66 per la vittoria sul PSG e per i due pareggi contro Newcastle e Borussia Dortmund.