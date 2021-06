Milan, per il dopo Calhanoglu si guarda all’ombra del Colosseo

Il Milan starebbe valutando due giocatori romani come sostituto di Hakan Calhanoglu, passato ai cugini dell'Inter

Redazione Il Milanista

Il Milan dopo aver messo a segno alcuni colpi mercato, come l'arrivo di Mike Maignan dal Lille e il riscatto di Fikayo Tomori, ha incassato due addii: quelli legati a Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, che alle casse del club di via Aldo Rossi porteranno la bellezza di zero euro.

Maldini e Massara hanno deciso di essere una mosca bianca, in un calcio molto legato ai procuratori e alle loro voglie. Chi vuole restare lo fa alle nostre condizioni. Anche economiche.

Ora il duo mercato dovrà, dopo aver preso il portiere del Lille, trovare un nuovo trequartista de regalare a Stefano Pioli. I nomi non mancano: come James Rodriguez o l'enfant prodige della Sampdoria Mikkel Damsgaard. Senza dimenticare i vari Ziyech e Pessina. Ma la dirigenza starebbe lavorando su altri due nomi provenienti dalla Capitale.

PELLEGRINI - Lorenzo Pellegrini piace molto a Maldini e Massara, tanto che già nelle sessioni passate di mercato avevano provato a portare a Milano. Sul capitano giallorosso pende una clausola di rescissione da 35 milioni di euro, ma soprattutto le trattative per il rinnovo procedono a rilento. Il Milan per assicurarsi il classe '97 sarebbe pronta ad offrire Rafael Leao, su cui il GM Pinto nelle scorse settimane ha chiesto informazioni. Molto dipenderà dalla scelta finale di Mourinho che dovrà valutare la rosa, ma i giallorossi, per il ruolo di esterno (dove c'è una certa abbondanza), stanno lavorando su Kostic dell'Eintracht Francoforte.

LUIS ALBERTO - L'altro nome che piace agli uomini mercato rossoneri è il laziale Luis Alberto. Lo spagnolo avrebbe voluto seguire Inzaghi all'Inter, ma le alte richieste di Lotito, ancora infastidito con i nerazzurri, hanno bloccato ogni speranza. Il patron biancoceleste chiede 60 milioni per privarsi del classe '92. Ma non è detto che non accetti contropartite tecniche. Non è un segreto che a Sarri serva un difensore e Romagnoli è in uscita dal Milan. Arrivare allo spagnolo non sarà facile visto che sull'ex Liverpool c'è anche l'interesse della Juve, pronta offrire Arthur, e il Real Madrid pronto a offrire Ceballos.