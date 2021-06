Leao può lasciare Milano. Maldini ha già il sostituto

Il Milan studia il colpo per sostituire Rafael Leao, ma per Il Corriere dello Sport la partenza del portoghese non è fondamentale

Redazione Il Milanista

Giovedì primo luglio apriranno ufficialmente i battenti del calciomercato. Il Milan che ha già messo a segno dei colpi importanti come Mike Maignan dal Lille, ha riscattato Fikayo Tomori dal Chelsea e sta definendo i riscatti di Tonali dal Brescia e Brahim Diaz dal Real Madrid.

Non ci saranno solamente acquisti però nei pressi di Via Aldo Rossi. Dopo gli addii degli svincolati di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, quello di Diego Laxalt al DK Dinamo, Mosca. E l'elenco potrebbe allungarsi visto che Maldini e Massara proveranno a cedere altri giocatori come Conti, Caldara, Krunic e magari anche Alessio Romagnoli. Secondo quanto riportato da SportMediaset per il Fondo Elliott non ci sarebbero incedibili. L'unica condizione è accontentare le richieste economiche degli uomini mercato.

Tra i possibili partenti c'è anche Rafael Leao. Il giovane portoghese non ha mai dato continuità alle sue prestazioni e, spesse volte, Stefano Pioli gli ha preferito Ante Rebic nel ruolo di esterno d'attacco. Per non parlare di quando il tecnico lo ha schierato da prima punto al posto di Ibrahimovic.

Il talento del portoghese non è mai stato in discussione in Casa Milan. Olympique de Marseille e il Borussia Dortmund, nelle ultime ore, starebbe valutando di ingaggiare il portoghese, ma per assicurarsi le prestazioni del classe '99 dovranno accontentare le richieste economiche di Maldini e Massara: 30 milioni. Per meno il duo mercato non si siederà neppure al tavolo delle trattative.

Milan già trovata l'alternativa a Rafael Leao

Maldini e Massara, qualora dovessero trovare un'acquirente per Leao, hanno già trovato l'alternativa al portoghese. L'indiziato principale per sostituire l'ex Lille è Mikkel Damsgaard. Il classe 2000 ha incanto con le maglie di Sampdoria e con quella della Danimarca durante Euro2020.

II presidente dei blucerchiati, Massimo Ferrero, per cedere il suo gioiello chiede almeno 30 milioni di euro. Una cifra che potrebbe, nelle prossime ore, lievitare visto che molti club stanno bussando alla porta del club genovese. Ma il Milan prima cedere Leao. Nonostante ciò, l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, riporta che il club di via Aldo Rossi potrebbe ingaggiare il danese a prescindere dall'addio del portoghese.