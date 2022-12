Domani la squadra parte per Dubai: partenza fissata di sera

Ci siamo: il Milan è pronto per fare sul serio in vista della seconda parte di stagione. Dopo l'amichevole con il Lumezzane vinta in rimonta dai rossoneri , domani si parte alla volta di Dubai dove rimarranno fino al 20 dicembre.

Il focus su chi parteciperà alla tournee

Il Milan è in partenza come detto per Dubai. Nella serata di domani i rossoneri voleranno in tournee per preparare la seconda parte di stagione. I calciatori che stanno o che hanno partecipato al Mondiale in Qatar non partiranno con i loro compagni, ma si aggregheranno in un secondo momento una volta finiti i giorni di riposo a loro disposizione e soprattutto una volta smaltite le fatiche derivanti dagli impegni Mondiali in Qatar.