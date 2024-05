Milan, senti Italiano: “Milan? Sono concentrato solo sul momento”

In esclusiva a Sky Sport ha parlato il tecnico viola Vincenzo Italiano che ha detto: “Si parla di Napoli, Milan, Bologna, Torino, se mi distraggono queste voci? Non può essere un argomento per me. Siamo in un momento della stagione a cui tutti teniamo e che stiamo preparando nel migliore dei modi. Sappiamo quello che penso ma non ho intenzione di distogliere la concentrazione dalla partita di domani".