Domani Milan-Newcastle, i ragazzi di Pioli devono subito voltare pagina

Ci siamo, domani alle ore 18.45 allo stadio San Siro arriva il Newcastle. Vediamo come arriva il Milan a questa sfida di C.L.

E' arrivata un'altra sconfitta nel derby per il Milan. Tuttavia non c'è tempo per piangersi addosso. Il prossimo match è già dietro l'angolo e il diktat dalle parti di via Aldo Rossi è quello di rialzarsi subito e mostrare carattere.

Domani arriva il Newcastle — Domani alle ore 18.45 arriva il Newcastle. Contro gli inglese capitanati da Sandro Tonali servirà una grande prova corale per voltare pagina, mettere da parte il derby ed iniziare un'altra bella pagina di calcio e di vittorie in una stagione dove il diavolo ha molte partite e molti obiettivi che non sono di certo svaniti con la sconfitta, seppur pesante, contro l'Inter.

