RIVIVI IL LIVE- Segui la conferenza di Pioli e Tomori alla vigilia del match

Domani il Milan scenderà in campo contro il Newcastle. Segui live la conferenza stampa di Pioli e Tomori della vigilia

Domani pomeriggio inizia il cammino europeo del Milan. I rossoneri sono chiamati a dimenticare la pesante sconfitta rimediata sabato nel Derby di Milano e hanno l’opportunità di farlo nella partita contro il Newcastle. In attesa del match, tra pochi minuti Stefano Pioli parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia insieme a Fikayo Tomori. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale:

P: “Non è stato semplice dopo il derby perché avevamo tante aspettative. È andata male ed è stata una delusione forte, ma ora abbiamo la Champions League. È l’unico modo per superare questo momento. Sappiamo che il girone è tosto e sappiamo quanto sarebbe importante iniziare subito con una vittoria”.

T: “Sono deluso di non poter aiutare i miei compagni sul campo. È più dura vedere la partita in tv perché non puoi aiutare la squadra. Domani spero di essere sul campo e di vincere, per iniziare bene il girone”.

P: “Ibra è venuto oggi e fa piacere a tutti noi perché sappiamo quanto ci tenga e quanto è stato importante per il nostro percorso. La sua presenza è sempre positiva e ben voluta. Ci vedremo anche fuori a cena”.

P: “Ho passato tanti momenti felici nel Milan e anche qualche momento difficile. Sento con grande peso questi insuccessi nel derby. Se potessi, cambierei questi risultati. Purtroppo sono andati così. So che la squadra avrà la forza di reagire e superare questo risultato. Con i tifosi sono in debito perché sono il mister che ha perso più derby in un anno, ma daremo il massimo per far sì che la stagione sia positiva”.

T: “Ovviamente sarà bello rivedere Tonali perché abbiamo giocato molte partite insieme. Sarà bello rivederlo così presto dopo la sua partenza. Siamo però dei professionisti, quando comincia la partita l'amicizia non esiste. Vogliamo vincere, dopo la partita possiamo ricominciare ad essere amici. Durante la partita non siamo amici".

P: “Sarà molto emozionante per Sandro tornare a San Siro. Gli auguriamo il meglio dalla partita successiva”.

T: “Da quando sono qui Leao è migliorato tantissimo. È importante per la nostra squadra e lo ha fatto vedere anche l’anno scorso in CL. Può ancora migliorare e diventare la nuova star. Speriamo che domani possa far bene e farlo anche in questa stagione”.

P: “Credo che purtroppo abbiamo subito più noi che abbiamo vissuto i derby dal punto di vista emotivo. Siamo andati sotto ed è stato più difficile. I nuovi hanno vissuto tutto con più serenità. La partita è andata male perché il Milan non è riuscito ad esprimere tutto quello che piò dare”.

P: “Ibra mi ha chiesto tante cose, ci siamo sentiti in estate ma non tantissimo. Mi ha chiesto informazioni sui nuovi arrivati, ma soprattutto cose nostre”.

P: “Migliorarsi vorrebbe dire arrivare fino in fondo. Dobbiamo concentrarsi passo dopo passo. il girone è molto tosto ed equilibrato. Sono squadre forti che possono togliersi punti nelle varie sfide. Le esperienze che abbiamo fatto ci danno la forza per affrontare queste sfide”.

P: “Il Newcastle è la classica squadra inglese, con tanta fisicità, pressione e intensità. Hanno molti giocatori sopra i 190cm con molta qualità. Per quanto riguarda la formazione rientrerà Tomori”.

-Conferenza interrotta per problema tecnico

-Riprende la conferenza

"Ho una pagella nettamente insufficiente nei derby. Non avete idea di quanto mi pesi. Se potessi andare da ogni tifoso a fargli capire quanto mi pesi lo farei, ma nelle relazioni non contano le parole, ma i fatti e gli atteggiamenti".

"Sto sempre molto attento ai comportamenti dei miei giocatori. So benissimo se la squadra assimila bene le cose che propongo e sono benissimo quando si verifica il contrario. Fin quando è così vado avanti, secondo i nostri concetti di gioco; poi possono cambiare le posizioni. Magari domani avremo gli stessi concetti, ma posizioni diverse".

P: "Il Newcastle è una squadra molto forte, con gambe davanti e fisicità dietro. Giocano tante palle in profondità. Sappiamo la partita che ci aspettiamo e poi dobbiamo dimostrare la nostra qualità con o senza palla".

T: "Ibra ci dà fiducia, è una voce in spogliatoio e tutti lo rispettiamo".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.