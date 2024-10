RIVIVI IL LIVE – Fonseca: “Serie A? Napoli in questo momento la più forte”

Il tecnico rossonero presenta la sfida di domani sera contro il Napoli allo stadio San Siro di Milano. Le sue parole...

Lorenzo Focolari Redattore 28 ottobre 2024 (modifica il 28 ottobre 2024 | 14:50)

14.15 - Tra un quarto d'ora la conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia di Milan-Napoli

14.30 - Inizio conferenza stampa

Sul Napoli

"E' una squadra fortissima come dimostra la classifica. Ha un allenatore fortissimo. Arriveranno qui motivatissimi per affrontarci, ma anche noi siamo motivati".

Su Bologna-Milan che non si è giocata

"E' stato difficile gestire quel momento. Non sapevamo se giocavamo o no. Sono state ore difficili. Noi volevamo giocare. Siamo stati penalizzati per non aver giocato".

Sulle assenze di Theo, Reijnders e Gabbia

"Anche per questo volevamo giocare. Perchè ora non li avremo in un big match. Ho fiducia in tutti".

Su Camarda

"Sta confermando che avrà un grande futuro".

Su Leao

"Ha lavorato bene come sempre. Non è un problema. Non è un caso. Siamo sicuri che tornerà presto ad essere quello che lui e anche noi aspettiamo".

Se il Napoli è la favorita per lo Scudetto

"In questo momento è la più forte".

Se il Milan è ancora dentro il discorso Scudetto

"Per me sì. Siamo una squadra forte e siamo in crescita".

Sulle voci che volevano Conte al Milan

"La mia motivazione è che ora ci sono io sulla panchina del Milan. Punto".

Su cosa si aspetta domani dai suoi

"Mi aspetto molte cose. Domani sarà una partita diversa dalle ultime. L'abbiamo preparata pensando a ciò che potrebbe succedere".

Sul fatto di avere un match in meno

"A me non cambia niente, però per chi guarda la classifica è diverso".

Su Pulisic

"Mi piace quando gioca dentro in campo".

Sugli indisponibili per domani

"Ho fiducia in tutto il gruppo. Non possiamo fare niente con i giocatori che non sono disponibili. E' un'opportunità per quelli che giocano di meno".

Su Pavlovic terzino

"Onestamente non mi sembra possa avere quelle caratteristiche".

Sul match di domani

"La partita potrebbe essere decisa sulle corsie esterne".

14.50 - Fine conferenza stampa Paulo Fonseca