Calciomercato Milan – Botto da Napoli, tutto vero: “Vogliono comprarlo!”

Non solo la sfida sul campo: negli ultimi giorni sono circolate anche diverse notizie di calciomercato che hanno coinvolto il Milan e il Napoli. L'indiscrezione più clamorosa arrivata direttamente da Napoli riguardava una pazza suggestione: il possibile scambio tra Rafael Leao e Victor Osimhen. Una suggestione, appunto. Un'ipotesi di mercato che, almeno ad oggi, appare decisamente improbabile e molto complicata da concretizzare per innumerevoli ragioni. Parlando invece di qualcosa di decisamente più possibile e concreto, in queste ore è spuntata anche un'altra news a sorpresa che riguarda un altro giocatore del Napoli che sarebbe seriamente tra gli obiettivi di calciomercato del Milan: ecco tutti i dettagli <<<