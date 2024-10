Milan, Francesco Camarda convocato per la sfida contro il Napoli

Domani sera alle ore 20:45 il Milan di Paulo Fonseca ospiterà a San Siro il Napoli di Antonio Conte, nel match valevole per la 10a giornata

Domani sera alle ore 20:45 il Milan di Paulo Fonseca ospiterà a San Siro il Napoli di Antonio Conte, nel match valevole per la 10a giornata di Serie A. Come riferito da Tuttosport il tecnico portoghese dovrebbe convocare per la gara contro i partenopei il giovanissimo attaccante del Milan Futuro Francesco Camarda.