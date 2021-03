News Milan, mercato: contatti vivi! Conferme su un obiettivo da 30 milioni

MILANO – Prosegue la caccia ai prossimi possibili colpi di calciomercato del Milan. Tantissimi gli obiettivi adocchiati da Paolo Maldini e Frederic Massara per rinforzare la rosa rossonera in vista della prossima stagione. La speranza del Diavolo è ovviamente quella di conquistare la tanto attesa qualificazione alla prossima Champions League. E soprattutto nel caso in cui il Milan dovesse centrare l’obiettivo, allora in estate dovranno arrivare colpi di livello internazionale.

Tra le priorità del mercato rossonero c’è anche un nuovo esterno d’attacco, che possa contendere il posto da titolare sulla fascia destra ad Alexis Saelemaekers. Tra i profili più caldi c’è sempre quello di Florian Thauvin, vecchio pallino di Maldini, ma anche quello di Otavio, duttile trequartista che può giocare anche dietro la punta oltre che da esterno offensivo. Entrambi i profili fanno molta gola ai rossoneri, visto che da giugno saranno disponibili a parametro zero. Ma c’è anche un altro grosso nome in ballo, che però costa circa 30 milioni di euro.

Milan, contatti per l’obiettivo di mercato da 30 milioni

Fari puntati infatti anche su Jonathan Ikoné, altro nome già accostato al club di Via Aldo Rossi negli ultimi mesi. E la sua candidatura non sarebbe affatto passata di moda dalle parti di Milanello, anzi. L’esterno d’attacco francese di origini congolesi infatti rimane tra i giocatori più apprezzati dalla dirigenza rossonera che, come riferito da calciomercato.com, avrebbe già da qualche tempo avviato i primi contatti con il Lille. Il classe ’98 infatti sarebbe una garanzia già per l’immediato ma, al contrario di Thauvin ed Otavio, garantirebbe anche grossi margini di crescita. La differenza però, come detto, è che per riuscire a mettere le mani su Ikoné servirebbero almeno 30 milioni di euro. Una cifra importante, ma non certo impossibile da raggiungere per il Milan. Soprattutto in caso di qualificazione in Champions. Nelle prossime settimane dunque ne sapremo di più, ma quello di Ikoné è senza dubbio uno dei nomi da tenere in grande considerazione in vista del prossimo mercato del Milan. Ovviamente però Maldini ha anche tantissimi altri obiettivi nel mirino in vista dell’estate e per tutti i reparti: ecco la sua lista della spesa competa <<<