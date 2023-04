Milan-Napoli: come arrivano le due squadre alla gara di andata

Il focus: "Dopo la vittoria ottenuta per 4-0 in campionato contro il Napoli al Maradona, il Milan torna a incrociare nuovamente i partenopei, ospitandoli al Meazza nell'andata dei Quarti di finale della Champions League 2022/23, alla ricerca della qualificazione alla semifinale che manca dall’edizione 2006/2007, quando i rossoneri una volta eliminato il Manchester United con il punteggio complessivo di 5-3, ebbero la meglio anche sul Liverpool conquistando per l’ultima volta la "Coppa dalle Grandi Orecchie". La squadra allenata da Stefano Pioli, al primo confronto contro il Napoli in una competizione europea, in generale vanta una buona tradizione nei derby italiani in Europa: infatti, i sette volte campioni d'Europa hanno perso solo una delle nove sfide nelle competizioni europee (4V, 4N): 2-0 contro il Parma, nella gara di ritorno della Supercoppa europea 1993, vinta poi dai ducali.