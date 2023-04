Calciomercato Milan / Bomba Leao, follia CDK, botto Milinkovic: girano news clamorose

Come al solito, le news di calciomercato che circolano in ambiente Milan sono tantissime, con le novità che sono all'ordine del giorno. Senza escludere pure colpi di scena improvvisi e alcune notizie a dir poco clamorose che spuntano di tanto in tanto in orbita rossonera.

In effetti, i temi di mercato in ballo in vista della prossima estate sono parecchi. La dirigenza avrà un bel da fare su tanti fronti e per questo si sta iniziando a muovere già da ora in maniera concreta. Per fare il punto della situazione, abbiamo racchiuso tutte le ultime notizie più grosse e importanti sul mercato del Milan nella nostra ormai consueta raffica rossonera.