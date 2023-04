Lobotka: “Giocheremo nella metà campo avversaria per vincere la partita”

In esclusiva nel corso di una intervista all'Associated Press in vista dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan a San Siro ha parlato il mediano del Napoli Stanislav Lobotka che ha detto: "Vogliamo giocare in avanti per conquistare la metà campo avversaria per segnare e per dimostrare che vogliamo vincere la partita. E non importa contro chi giochiamo". Queste le parole del centrocampista del Napoli.

Anche Victor Osimhen ha parlato

Domani non sarà presente il forte centravanti del Napoli Victor Osimhen causa infortunio. Il nigeriano ha parlato al Daily Mail e ha detto: “Se riusciamo a vincere lo Scudetto, la città non sarà più la stessa. In città i tifosi hanno le lacrime agli occhi. Non vincono il campionato dai tempi di Maradona e sono così vicini a realizzare questo sogno. A volte vengono sotto casa dei giocatori per mostrare il loro amore, anche alle 2 del mattino. Napoli vive per il calcio e ho immaginato tante volte come esploderebbe la città se dovessimo riuscire a vincere lo scudetto. Abbiamo la possibilità di andare lontano anche in Champions League”. Queste le parole del centravanti nigeriano del Napoli Victor Osimhen. <<<Ecco le parole di Pioli in conferenza stampa oggi pomeriggio!>>>