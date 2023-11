Ancora Mistretta: “La sfida sarà quella di non invadere di macchine…”

Massimiliano Mistretta ha provato a fare un po' di chiarezza soprattutto su alcuni temi caldi come viabilità, parcheggi e ordine pubblico: "E' l'aspetto legato al progetto dello stadio del Milan nel comune di San Donato che preoccupa di più i cittadini. La sfida sarà quella di garantire il più possibile che San Donato non venga invaso dalle macchine. I posti e i parcheggi previsti dal progetto sono attualmente oltre 5 mila, tra auto e moto. Ma ci sono altri parcheggi, alle porte di San Donato, e anche altre aree che possono contribuire a creare una risposta".

"Come fa Assago con il Forum , c’è la possibilità di fare delle convenzioni con Milano per garantire un presidio di forze dell’ordine, seguendo delle pratiche consuete".

