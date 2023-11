Mercato, Di Marzio svela: “C’è l’offerta, il Milan vuole chiudere subito!” / News

Da tempo vi stiamo parlando dei tanti obiettivi di mercato che il Milan sta seguendo e trattando, riportandovi tutte le ultime notizie che circolano in ambiente rossonero. Ma ora è arrivato anche il momento di stringere per i primi colpi di calciomercato, soprattutto per quelli previsti per gennaio. Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato di Sky, ha parlato proprio di alcuni nomi che il Milan ha messo nel mirino. Con particolare attenzione ad alcuni profili giovani ma già molto importanti come ad esempio i centrocampisti Ouedraogo (classe 2006) e Gabriel Moscardo (classe 2005) e l'attaccante Akor Adams (classe 2000). Ma la novità più rilevante riguarda un altro nome ancora, per il quale ora il Milan starebbe spingendo per chiudere entro stretto giro di posta: ecco le novità rivelate in merito da Di Marzio <<<