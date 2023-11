Si raffredda la pista Miranda? Le ultime sul terzino spagnolo

Proprio in queste ore si sta raffreddando la pista che porta al calciatore spagnolo Juan Miranda. Ecco tutte le ultime sul terzino del Betis

La squadra allenata da Stefano Pioli sa benissimo che ha un bisogno urgente: un nuovo terzino sinistro. Theo Hernandez non può fare gli straordinari per tutta la stagione e proprio per questo motivo serve a tutti i costi un'alternativa di livello che possa far respirare il calciatore francese in forza al Milan.

Il nome in pole position lo sappiamo tutti qual è e sappiamo benissimo anche di chi si tratta, stiamo parlando di Juan Miranda. Il ragazzo in forza al Betis di Siviglia ricordiamo che ha un contratto in scadenza la prossima estate ed anche per questo motivo si dovrebbe forzare un acquisto a prezzi agevolati il prima possibile.

Ad oggi, però, la pista pare addirittura essersi un minimo raffreddata. Da parte sia di Miranda che della società rossonera non arrivano notizie a riguardo. Forse si sta già chiudendo ed avvicinando la firma finale oppure si potrebbe anche trattare di un momento effettivo di stand-by.

