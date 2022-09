Milan, Massara e Maldini studiano il piano per il centrocampista

Paolo Maldini e Frederic Massara continuano a monitorare diversi profili da apportare in rosa magari proprio nel mercato di gennaio.

L' acquisto di risalto della campagna rossonera è stato certamente Charles De Ketelaere, per il quale sono stati spesi ben 32 milioni più 3 di bonus. Poi sono arrivati molti giovani che rappresentano delle scommesse.

Una tra queste è stata certamente Vranckx, arrivato a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Nelle settimane precedenti per il centrocampo era stato fatto anche il nome di Douglas Luiz. Il calciatore brasiliano era stato proposto dal suo entourage, che come documentato aveva incontrato la dirigenza del Milan, in sede, in via Aldo Rossi.

Il prezzo elevato, più di 25 milioni di euro, ha fatto sì che la trattativa si arenasse prima di nascere. Ma ben presto Douglas Luiz potrebbe rappresentare un’opportunità importante. Il giocatore, infatti, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e le discussioni per il prolungamento con l’Aston Villa non stanno avendo evoluzioni.

Il calciatore è sempre più allettato dall’idea di cambiare aria e l’essere un parametro zero può aiutarlo a scegliere la squadra che più preferisce. Il Milan continua a seguire con interesse Douglas Luiz. Sarebbe una meta più che gradita ma le squadre che lo stanno seguendo non mancano. In Italia il calciatore è stato accostato alla Juventus e Roma. La pista Douglas Luiz sarà quindi monitorata con più interesse.