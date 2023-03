Milan, Maldini ha individuato il nuovo attaccante: il prezzo del cartellino

Il campionato si è fermato per la pausa Nazionali e in questi giorni il Milan sta ricaricando le batterie in vista dell’ultima parte di stagione. I rossoneri hanno ormai perso la possibilità di vincere lo scudetto, ma possono ancora dare molto in Champions League. Gli uomini di Pioli sono arrivati ai Quarti di finale della competizione europea dopo ben undici anni e sperano di superare il turno battendo il Napoli. In generale non si è trattata di una stagione semplice per i meneghini, che hanno vissuto un lungo periodo di crisi.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan avrebbe già avviato i contatti con il club austriaco per il giocatore. Il prezzo stabilito dal Salisburgo per la vendita del cartellino è di 20/25 milioni di euro. La cosa certa è che Okafor non rinnoverà il suo contratto e, per non perderlo a parametro zero, verrà ceduto in estate. Per tale motivo il Milan si sta muovendo per tempo perché spera di poter battere la concorrenza e portarlo in Italia. Ma la vera bomba di mercato delle ultime ore è un'altra ancora. Ora il Milan sogna un colpaccio clamoroso, tutto confermato: "Può arrivare davvero!" <<<