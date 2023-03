Milan, i residenti de La Maura contrari alla realizzazione dello stadio

Questa notizia non ha reso felice i residenti del quartiere, contrari alla costruzione dello stadio. Come riportato dal Corriere di Milano, in molti protestano per questa decisone. Questa l’opinione di un signore: "Tante volte in vita mia ho invitato i calciatori a darsi all'ippica. Non mi aspettavo che mi prendessero sul serio in senso così letterale. Far sorgere un ecomostro in un'area verde non mi sembra un'idea brillante. Ci hanno messo 50 anni per inaugurare la fermata della metro di San Siro e ora le squadre fanno le valigie: è surreale".