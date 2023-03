Mercato, il Milan sogna il colpaccio: “Sì, può arrivare davvero!” | News

1 di 2

A caccia del colpo grosso

Mercato Milan, news su un colpo a sorpresa.

Questa stagione sta palesando alcuni evidenti limiti della rosa del Milan, che non è stato sufficientemente rinforzata durante l'ultimo mercato estivo. Pioli, in molti casi, ha le scelte contate e le seconde linee non stanno riuscendo a dare un apporto concreto alla causa rossonera. Ma ci sono reparti più in difficoltà di altri.

In particolare, è l'attacco ad essere andato in affanno. La motivazione è chiara. Là davanti c'è praticamente solo Giroud (che va per i 37 anni) che garantisce qualche gol. Dietro di lui, il nulla o quasi. Origi e Rebic sono ad oggi bocciati su tutta la linea e potrebbero essere messi sul mercato dal Milan a fine stagione. Ibra è un totem rossonero, una leggenda, ma non può realisticamente garantire continuità e tanti gol. Insomma, serve una svolta in attacco.

Per questo i vertici rossoneri sono da tempo alla ricerca di profili giusti con i quali poter innalzare il livello del reparto offensivo. Il Milan ha già messo in conto un investimento importante in estate per portare a Milano un centravanti di spessore. E l'ultima suggestione, che sta trovando sempre più conferme, parla di un possibile grandissimo colpo al quale starebbero pensando concretamente i rossoneri <<<