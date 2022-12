Milan, si allungano i tempi di recupero per Maignan: Supercoppa a rischio?

Brutte notizie per il Milan: si allungano di altre due settimane i tempi di recupero di Maignan. Ci sarà in Supercoppa?

Redazione Il Milanista

Non arrivano buone notizie sulle condizioni di Mike Maignan. Nella giornata di venerdì il portiere si è sottoposto agli esami strumentali, i quali hanno decretato che il francese dovrà restare fermo per altre due settimane rispetto alla fine prevista. Al termine di questo periodo si sottoporrà nuovamente ad altri accertamenti e si capirà se sarà pronto per tornare in campo. Sicuramente Mike sarà assente per la prima partita di gennaio contro la Salernitana, ma con ogni probabilità dovrà saltare anche il big match contro la Roma.

La speranza dei tifosi è di rivederlo in campo contro l’Inter nella Supercoppa Italiana (in programma il 18 gennaio). Per il francese non si tratta di una ricaduta, ma di un recupero non propriamente ultimato. Il soleo del portiere infatti non è ancora guarito e lo staff medico rossonero sta pensando di usare la massima prudenza. In caso di assenza prolungata da parte di Maignan, il Milan sarebbe propenso a intervenire nel mercato di gennaio.

La dirigenza rossonera sta seriamente pensando di prendere Marco Sportiello dall’Atalanta già durante la sessione invernale di mercato, invece di aspettare l’estate. Per far sì che la Dea possa cedere il portiere prima del previsto, è necessario che il Milan paghi 1-2 milioni di euro. Uno sforzo minimo per i Diavoli, che però così avrebbero la certezza di avere un degno rinforzo in porta.