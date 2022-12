Nuovo San Siro, le richieste del Consiglio Comunale alle due società

Continua a far discutere la questione legata al futuro di San Siro. Il Comune di Milano ha infatti approvato il progetto presentato da Milane Inter per il nuovo impianto, anche se è un sì condizionato e per nulla scontato. Nei prossimi giorni (forse il 29 dicembre) dovrebbe arrivare l’ok della Giunta di Palazzo Marino, che si è riunita giovedì per il Consiglio Comunale. Tuttavia ci sono una serie di paletti che i due club devono valutare prima di andare avanti con il progetto.