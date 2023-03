Milan, si guarda a Londra per un po’ di shopping estivo

Il Milanquesta sera affronterà alla Dacia Arena l'Udinese di Andrea Sottil, nel match valido per la 27a giornata di Serie A. Ma i pensieri a Milanello non sono focalizzati esclusivamente per la sfida contro i friulani, ma si iniziano a muovere i primi passi verso il mercato estivo. Maldini e Massara rivolgono uno sguardo attento verso la Premier League, più nello specifico al Chelsea. I blues a gennaio hanno investito molte risorse economiche per gli acquisti e quindi dovranno liberarsi di qualche esubero. I rossoneri hanno un buon rapporto con gli inglesi e negli scorsi anni hanno fatto diversi affari. Primo tra tutti quello di Olivier Giroud. Ma ce ne sono anche altri, come ad esempio Fikayo Tomori.