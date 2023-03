Milan, Leao fa gola a tanti: quotate anche due big di Serie A!

Dopo la sosta, il Milan affronterà il Napoli e proverà a riscattare un mese momento difficile nel mese di marzo. Un periodo opaco anche a causa dell' appannamento di Rafael Leao . Il portoghese in questa stagione era partito bene. Il suo score fino a qui è stato di 8 gol e 7 assist in campionato e di 1 gol e 3 assist in Champions League . Ma la maggior parte di questi gol e assist li ha accumulati nel 2022 . Il suo ultimo gol infatti risale al 14 gennaio , contro il Lecce . Da allora poi solo un assist contro l'Atalanta.

Nel frattempo l'attaccante rossonero è tornato a segnare in nazionale e questo potrebbe dargli nuova linfa per il rush finale in cui il Milan si gioca molto, in campionato e in Champions League. Ma il futuro del portoghese rimane ancora un punto interrogativo. La trattativa per il suo rinnovo si trascina ormai da mesi e ancora non si è trovata un'intesa. Per questo le big della Premier League sono pronte a fare un'offerta.