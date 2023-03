News Milan / Clamoroso Leao, SI dà l’annuncio: “Decisione pesantissima!”

Non c'è giorno che passa senza che in casa Milan non venga tirato in ballo il nome di Rafael Leao tra le news e le indiscrezioni di mercato che circolano in ambiente rossonero. Il futuro del portoghese, come abbiamo già ampiamente avuto modo di spiegarvi, è infatti cruciale per delineare i progetti e i futuri movimenti di calciomercato del club rossonero.